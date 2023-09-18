Sinop'ta yapılan şok uygulamada 13 sürücüye ceza uygulandı

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan şok uygulamada 13 sürücüye 71 bin 799 TL idari para cezası uygulandı, aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan şok uygulamada 13 sürücüye 71 bin 799 TL idari para cezası uygulandı, aranması bulunan 1 kişi yakalandı.

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 881 şahıs, 225 araç, 60 iş yeri kontrol edildi. 13 sürücüye 71 bin 799 TL idari para cezası uygulandı. Aranması bulunan bir şahıs yakalandı. - SİNOP