Sinop Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, 431 şahıs ve 40 iş yeri kontrol edildi. Aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sinop'ta yapılan şok uygulamada 1 kişi gözaltına alındı

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi polisler 22 ekip 59 personelin katılımıyla şok uygulama gerçekleştirdi. "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetimine" yönelik gerçekleşen eş zamanlı uygulamada, 431 şahıs, 40 iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - SİNOP