Üye Girişi
Haberler
Sinop'ta yapılan operasyonlarda 13 kişi tutuklandı

Sinop'ta yapılan operasyonlarda 13 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Sinop'ta son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 33 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve asayiş sağlanmaya çalışıldı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 33 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde güvenlik ve asayişin için çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda, yakalanan 33 şüpheliden 13'ü işledikleri farklı suçlardan ötürü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. ???????

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title