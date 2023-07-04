Sinop'ta yapılan operasyonlarda 13 kişi tutuklandı

Sinop'ta son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 33 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla güvenlik ve asayiş sağlanmaya çalışıldı.

Sinop'ta emniyet ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda yakalanan 33 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde güvenlik ve asayişin için çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda, yakalanan 33 şüpheliden 13'ü işledikleri farklı suçlardan ötürü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. ???????