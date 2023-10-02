Sinop'ta yapılan aramalarda binlerce makaron ele geçirildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde yapılan aramalarda 3 bin 620 adet içi doldurulmuş makaron bulundu. İlgili kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 620 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe Merkezinde bulunan iki ayrı iş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 620 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Söz konusu olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP