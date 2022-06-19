Yanlış evrakla sınava giden öğrenciye polisten yardım eli Motosikletli polislere telsizle merkezden talimat verilmesi Ekiplerin AYT'ye girecek öğrenci için harekete geçmesi Motosikletli polisin öğrenciyi sınav merkezine yetiştirmesi Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrenciye polisten yardım eli SİNOP (AA) – Sinop'ta, Yükseköğretim Kurumları... Motosikletli polislere telsizle merkezden talimat verilmesi Ekiplerin AYT'ye girecek öğrenci için harekete geçmesi Motosikletli polisin öğrenciyi sınav merkezine yetiştirmesi Sinop'ta yanlış evrakla sınava giden öğrenciye polisten yardım eli SİNOP (AA) – Sinop'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula yanlış evrakla gelen öğrenciye polis ekipleri yadım eli uzattı. YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği okula giden öğrenci Rahime K. salona girmek istediği sırada evrakının yanlış olduğu anlaşıldı. Okulda görevli polislerce Polis Merkezi Amirliği'ne yönlendirilen Rahime K'ya burada ekiplerce doğru sınav evrakı çıkartıldı. Sınav saatine kısa bir süre kalan yunus ekiplerince motosiklete bindirilen Rahime K. sınava gireceği Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne götürüldü. Polisin yardımıyla sınava yetişen Rahime K. emniyet güçlerine teşekkür etti. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Güncel Haberler

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