Sinop'ta Yangın: Tek Katlı Evde Hasar Oluştu
Sinop'un Ordu Mahallesi'nde Hüsniye Kabal'a ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik müdahale ile yangını söndürdü ancak evde hasar meydana geldi.
Sinop'ta çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.
Ordu Mahallesi'nde Hüsniye Kabal'a ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.