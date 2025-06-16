Sinop'ta Yabani Orkide Satışına İdari İşlem

Sinop'ta, nesli tehlike altındaki yabani orkidenin (salep) izinsiz satışına ilişkin bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

Kent merkezinde izinsiz yabani orkide satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde çalışma yürüttü.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda pazar yerinde bir kişi tarafından poşet içinde izinsiz olarak yabani orkide satışı yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerce yabani orkideye el konulurken, kişi hakkında idari işlem başlatıldı.