Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler

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Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sinop'ta, kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kar kalınlığının yarım metrenin üzerinde olduğu bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Arazi araçlarıyla bölgeye götürülen besi yemi ve samanlar, yaban hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakıldı.

Ekiplerce ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlara kaçak avcılığın önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sinop'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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