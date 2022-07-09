Sinop'ta Vali Karaömeroğlu, bayram ziyaretlerinde bulundu
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Karaömeroğlu, kentte ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.
Burada emniyet personelinin bayramını kutlayan Karaömeroğlu, yapılan denetimlerle ilgili bilgi aldı.
Karaömeroğlu, ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, askeri personel ile bayramlaştı.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel