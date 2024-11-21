Sinop'ta Uyuşturucu ve Tüfek Ele Geçirildi

Sinop'ta gerçekleştirilen uygulamada bir araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yol kontrolü yapıldı.

Durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile bir tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.