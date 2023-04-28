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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen istihbari çalışmaların ardından adresi belirlenen şüpheli C.Y, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ev ve eklentilerindeki aramada, 27 kök Hint keneviri, 102 gram uyuşturucu ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sinop Güncel Haberler

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