Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin 135 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel