Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.