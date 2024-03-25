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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araç ve içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada, araç içerisinde gizli bölmeye saklanmış 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sinop Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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