Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki aramada 17 uyuşturucu hap, 83 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.