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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

Araçlarda ve içinde bulunanların üzerlerindeki aramada 44 gram uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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