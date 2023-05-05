Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan 3 araçta arama yapıldı.

Araçlarda ve içinde bulunanların üzerlerindeki aramada 44 gram uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 9 zanlı gözaltına alındı.