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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
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Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 209 gram uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gerze ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 209 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal çözücü, 2 hassas terazi, 3 tabanca, bir av tüfeği, 92 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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