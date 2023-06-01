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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Sinop'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Ayancık ilçesinde iki farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bir ev ve otomobilde yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Ayancık ilçesinde iki farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bir ev ve otomobilde yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sinop Güncel Haberler

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