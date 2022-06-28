Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, durdurulan bir araç arandı. Aramada 12,65 gram esrar ile tabanca fişekleri ele geçirildi. Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı. AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel Narkotik Tragger Sinop Güncel Haberler

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