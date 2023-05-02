Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta ve içinde bulunan 3 şüphelinin üzerlerindeki aramada 20 uyuşturucu hap ile 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.