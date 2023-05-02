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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta ve içinde bulunan 3 şüphelinin üzerlerindeki aramada 20 uyuşturucu hap ile 17 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ayancık Sinop Güncel Haberler

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