Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 23 kök kenevir bitkisi, bir tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Kenevir Sinop Güncel Haberler

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