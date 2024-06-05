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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 43,9 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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