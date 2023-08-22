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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerce araçta ve araçtaki 2 şüphelinin üzerindeki aramalarda 195 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Narkotik Sinop Suç Hukuk Güncel Haberler

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