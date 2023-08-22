Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Ekiplerce araçta ve araçtaki 2 şüphelinin üzerindeki aramalarda 195 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel