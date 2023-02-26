Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait ev ve araçta yapılan aramalarda, 64 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.