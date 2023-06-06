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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelilerin Üst Aramasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulama sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahısların üst araması yapıldı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Sinop'ta durumundan şüphe edilen şahısların üst aramasında uyuşturucu ele geçti.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulama sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahısların üst araması yapıldı. Yapılan aramada 52,35 gr. metamfetamin, 0,97 gr. kannobinoid (Bonzai) maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyeti Müdürlüğü tarafından 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Sinop Güncel Haberler

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