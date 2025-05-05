Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli, üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste bulunan zanlının üzerinde 48,91 gram uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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