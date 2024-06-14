Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 5,84 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzeri ve çantasında arama gerçekleştirildi.

Aramada, 5,84 gram sentetik uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sinop Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Hayvan pazarında silahlı kavga! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title