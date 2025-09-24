Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Boyabat ilçesinde yakalanan iki şüpheli, üzerlerinde bulunan 8 gram uyuşturucu ile birlikte tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Boyabat-Saraydüzü kara yolunda durdurulan araçtaki zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel