Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Boyabat ilçesinde yakalanan iki şüpheli, üzerlerinde bulunan 8 gram uyuşturucu ile birlikte tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Boyabat-Saraydüzü kara yolunda durdurulan araçtaki zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
