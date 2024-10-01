Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Boyabat ilçesindeki adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu maddeyle suçtan elde edildiği belirlenen para ele geçirildi.