Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve haplar ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreste yapılan aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 18 gram ham maddeyle 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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