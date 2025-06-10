Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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