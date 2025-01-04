Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.