Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı
Sinop'ta emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 12,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda 12,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.