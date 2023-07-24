Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 61,32 gram bonzai, 0,5 gram uyuşturucu madde tohumu, alüminyum folyo ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türkeli ilçesinde şüpheli bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 61,32 gram bonzai, 0,5 gram uyuşturucu madde tohumu, alüminyum folyo ve uyuşturucu aparatların ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başladığı belirtildi.