Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenleyerek bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce Gerze ilçesinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6 zanlıya ait adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel