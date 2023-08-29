Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kök Kenevir ve 204 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ve 204 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ve 204 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sinop şehir merkezinde gerçekleşen yasa dışı kenevir bitkisi ekimi ile mücadele kapsamında yapılan adli aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 204 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - SİNOP