Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kök Kenevir ve 204 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ve 204 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kök kenevir bitkisi ve 204 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sinop şehir merkezinde gerçekleşen yasa dışı kenevir bitkisi ekimi ile mücadele kapsamında yapılan adli aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 204 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel