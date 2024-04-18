Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Boyabat ve Durağan ilçelerinde çalışma başlatıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda uyuşturucu madde, Hint keneviri, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ve av tüfeği ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 85 gram uyuşturucu madde, 10 kök Hint keneviri, 6 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ve 2 av tüfeği ele geçirildi.