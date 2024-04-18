Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ve Durağan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 85 gram uyuşturucu madde, 10 kök Hint keneviri, 6 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ve 2 av tüfeği ele geçirildi.