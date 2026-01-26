Haberler

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 225 gram uyuşturucu madde ve 267 sentetik hap ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ve Gerze ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 225 gram uyuşturucu madde, 267 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

