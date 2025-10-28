Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ele geçirilen maddelerle birlikte 3 kişi tutuklandı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel