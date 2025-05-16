Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 226,71 gram uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 226,71 gram uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel