Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan üç şüphelinin üzerleri ve eşyasında arama yapıldı.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.