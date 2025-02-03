Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki zanlının üzerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Ekiplerce yapılan aramada, 51 gram uyuşturucu madde ile 120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.