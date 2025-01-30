Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel