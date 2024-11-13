Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde iki adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.