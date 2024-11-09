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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal eden ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.??????????????

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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