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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Narkotik Kenevir sinop

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