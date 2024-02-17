Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Durdurulan araç ve içindeki 3 zanlının üzerlerinde yapılan aramada, 444 gram uyuşturucu ile 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.