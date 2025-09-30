Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından durdurulan bir araçta 84 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kent merkezindeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve içindeki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 84 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
