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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Türkeli'de durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araç ve içinde bulunanların üzerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sinop Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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