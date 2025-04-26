Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ayancık ilçesinde bir araçta bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, araçta ve 2 zanlının üzerlerinde yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.