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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarıyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 tüfek, 13 cep telefonu ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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